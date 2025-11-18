Зниження цін на нафту: Росія відновила завантаження в порту Новоросійська після ударів ЗСУ

Ціни на нафту знизились після того, як відновились завантаження на ключовому російському експортному хабі Новоросійська. Він зупинявся на два дні через атаку українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціна на нафту марки Brent знизились на 19 центів або 0,3%, до 64,20 доларів за барель.

Водночас ціна на американську нафту марки WTI знизилась на 18 центів - до 59,91 долара за барель.

Обидва індекси зросли більше ніж на 2% в п'ятницю, завершивши тиждень з невеликим приростом після того, як експорт був призупинений у порту Новоросійська та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, що вплинуло на 2% світових поставок.

Днем раніше, 16 листопада, Reuters повідомляв про те, що Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму відновили операції з завантаження нафти. Під завантаженням стоять танкери російського "тіньового флоту" - Arlan класу Suezmax та Rodos класу Aframax.