Найбільший порт РФ відновив відвантаження нафти після української атаки, - Reuters
Найбільший нафтовий порт Росії, Новоросійськ, вже відновив роботу після атаки українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела видання повідомили, що 17 листопада Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму відновили операції з завантаження нафти. Під завантаженням стоять танкери російського "тіньового флоту" - Arlan класу Suezmax та Rodos класу Aframax.
Також джерела зазначили, що атака України на Новоросійськ пошкодила два нафтові причали. Удар України по Новоросійську став найруйнівнішою атакою на інфраструктуру експорту нафти росіян у Чорному морі.
"На Новоросійськ припадає близько п'ятої частини експорту російської сирої нафти, і тривале припинення роботи змусило закрити нафтові свердловини у Західному Сибіру, що значно зменшило б обсяг нафти, що постачається на світові ринки другим за величиною експортером у світі", - зазначає видання.
Загальний обсяг денного нафтового експорту з Новоросійська через "Шесхаріс" складає 766 тисяч барелів на день, загалом у жовтні через російський порт було імпортовано 1,794 млн тонн нафти та нафтопродуктів.
Удар по "Шесхарісу": що відомо
Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Українські ракети та ударні дрони при цьому атакували та пошкодили портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".
"Шесхаріс" - великий нафтовий термінал у порту Новоросійська, який належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". За місяць термінал обробляє 35-40 великих танкерів - тобто не менше 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.
Згодом стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації. Через удар по Новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.