Били "Нептунами" і дронами. ЗСУ завдали удару по НПЗ та пункту базування кораблів у РФ

В ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України здійснили обстріл НПЗ у Саратовській області РФ. Також під ударом були пункт базування кораблів у Краснодарському краї та місце зберігання ПММ у районі Енгельса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Вночі було завдано удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї країни-агресорки. Сили оборони застосували українські ракети "Нептун" та ударні безпілотники різних типів.

Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури і нафтового терміналу "Шесхаріс", пускової установки зі складу ЗРК С400 і ракетного сховища. Сталася детонація, після чого виникла пожежа.

Термінал "Шесхаріс" є одним з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує угруповання російських збройних сил, які беруть участь у війні проти України.

Крім того, вибухи пролунали на НПЗ "Саратовський" у Саратовській області Росії, на його території виникла пожежа. Підприємство також задіяне у забезпеченні російських окупантів.

Сили оборони України завдали удару і по інфраструктурі підприємства "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області. Там зберігаються пально-мастильні матеріали росіян. В результаті удару на його території виникла пожежа.