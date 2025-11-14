ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Били "Нептунами" і дронами. ЗСУ завдали удару по НПЗ та пункту базування кораблів у РФ

Росія, П'ятниця 14 листопада 2025 17:39
UA EN RU
Били "Нептунами" і дронами. ЗСУ завдали удару по НПЗ та пункту базування кораблів у РФ Ілюстративне фото: Сили оборони 14 листопада завдали удару по кількох об'єктах РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України здійснили обстріл НПЗ у Саратовській області РФ. Також під ударом були пункт базування кораблів у Краснодарському краї та місце зберігання ПММ у районі Енгельса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Вночі було завдано удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї країни-агресорки. Сили оборони застосували українські ракети "Нептун" та ударні безпілотники різних типів.

Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури і нафтового терміналу "Шесхаріс", пускової установки зі складу ЗРК С400 і ракетного сховища. Сталася детонація, після чого виникла пожежа.

Термінал "Шесхаріс" є одним з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує угруповання російських збройних сил, які беруть участь у війні проти України.

Крім того, вибухи пролунали на НПЗ "Саратовський" у Саратовській області Росії, на його території виникла пожежа. Підприємство також задіяне у забезпеченні російських окупантів.

Сили оборони України завдали удару і по інфраструктурі підприємства "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області. Там зберігаються пально-мастильні матеріали росіян. В результаті удару на його території виникла пожежа.

Атака на Новоросійськ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Новоросійську було гучно. Там спалахнула пожежа на великому нафтовому терміналі після нальоту невідомих дронів.

Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку дронів, зазначивши, що армія Росії "всю ніч відбивала удари".

Пізніше росЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів, а у самому місті ввели режим надзвичайної ситуації після атаки дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Збройні сили України Ракети Дрони
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе