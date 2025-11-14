Били "Нептунами" і дронами. ЗСУ завдали удару по НПЗ та пункту базування кораблів у РФ
В ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України здійснили обстріл НПЗ у Саратовській області РФ. Також під ударом були пункт базування кораблів у Краснодарському краї та місце зберігання ПММ у районі Енгельса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Вночі було завдано удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї країни-агресорки. Сили оборони застосували українські ракети "Нептун" та ударні безпілотники різних типів.
Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури і нафтового терміналу "Шесхаріс", пускової установки зі складу ЗРК С400 і ракетного сховища. Сталася детонація, після чого виникла пожежа.
Термінал "Шесхаріс" є одним з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує угруповання російських збройних сил, які беруть участь у війні проти України.
Крім того, вибухи пролунали на НПЗ "Саратовський" у Саратовській області Росії, на його території виникла пожежа. Підприємство також задіяне у забезпеченні російських окупантів.
Сили оборони України завдали удару і по інфраструктурі підприємства "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області. Там зберігаються пально-мастильні матеріали росіян. В результаті удару на його території виникла пожежа.
Атака на Новоросійськ
Нагадаємо, в ніч на сьогодні у Новоросійську було гучно. Там спалахнула пожежа на великому нафтовому терміналі після нальоту невідомих дронів.
Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку дронів, зазначивши, що армія Росії "всю ніч відбивала удари".
Пізніше росЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів, а у самому місті ввели режим надзвичайної ситуації після атаки дронів.