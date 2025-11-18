Снижение цен на нефть: Россия возобновила погрузку в порту Новороссийска после ударов ВСУ
Цены на нефть снизились после того, как возобновились загрузки на ключевом российском экспортном хабе Новороссийска. Он останавливался на два дня из-за атаки украинских дронов и ракет на нефтяной терминал "Шесхарис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Цена на нефть марки Brent снизились на 19 центов или 0,3%, до 64,20 долларов за баррель.
В то же время цена на американскую нефть марки WTI снизилась на 18 центов - до 59,91 доллара за баррель.
Оба индекса выросли более чем на 2% в пятницу, завершив неделю с небольшим приростом после того, как экспорт был приостановлен в порту Новороссийска и соседнем терминале Каспийского трубопроводного консорциума, что повлияло на 2% мировых поставок.
Днем ранее, 16 ноября, Reuters сообщал о том, что Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновили операции по загрузке нефти. Под загрузкой стоят танкеры российского "теневого флота" - Arlan класса Suezmax и Rodos класса Aframax.
Также источники отметили, что атака Украины на Новороссийск повредила два нефтяных причала. Удар Украины по Новороссийску стал самой разрушительной атакой на инфраструктуру экспорта нефти россиян в Черном море.
Атака на нефтяной терминал 14 ноября
"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.
Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Украинские ракеты и ударные дроны при этом атаковали и повредили портовую инфраструктуру в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".
Позже росСМИ написали, что в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации.