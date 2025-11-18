Снижение цен на нефть: Россия возобновила погрузку в порту Новороссийска после ударов ВСУ

Цены на нефть снизились после того, как возобновились загрузки на ключевом российском экспортном хабе Новороссийска. Он останавливался на два дня из-за атаки украинских дронов и ракет на нефтяной терминал "Шесхарис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Цена на нефть марки Brent снизились на 19 центов или 0,3%, до 64,20 долларов за баррель.

В то же время цена на американскую нефть марки WTI снизилась на 18 центов - до 59,91 доллара за баррель.

Оба индекса выросли более чем на 2% в пятницу, завершив неделю с небольшим приростом после того, как экспорт был приостановлен в порту Новороссийска и соседнем терминале Каспийского трубопроводного консорциума, что повлияло на 2% мировых поставок.

Днем ранее, 16 ноября, Reuters сообщал о том, что Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновили операции по загрузке нефти. Под загрузкой стоят танкеры российского "теневого флота" - Arlan класса Suezmax и Rodos класса Aframax.