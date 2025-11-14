"Транснєфть" призупинила подачу нафти до порту Новоросійська, - Reuters

У Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Порт Новоросійськ є одним із ключових маршрутів російського нафтового експорту, тож інцидент може вплинути на логістику поставок.

Місцева влада раніше заявила, що безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу.

Двоє джерел видання в енергетичній галузі повідомили, що "Транснєфть" призупинила подачу нафти до порту. У компанії ситуацію не коментують.

Атаки на Новоросійськ

Росія перекинула до Новоросійська 14 своїх кораблів після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі восени 2023 року.

Місто й надалі регулярно стає мішенню для невстановлених дронів. Під атаки потрапляють портова інфраструктура, нафтопереробний завод, термінал із перевалки нафти та об’єкти енергетики.

24 вересня в Новоросійську знову пролунали вибухи. Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що центр міста нібито зазнав масштабного удару безпілотників.

Окупаційна влада також повідомляла про пошкодження офісу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Раніше РБК-Україна інформувало, що в Чорному морі поблизу Новоросійська українські сили виявили й вивели з ладу один із кораблів російського Чорноморського флоту.

У районі Новоросійська вночі 14 листопада зафіксували чергову атаку дронів, після якої спалахнула пожежа на нафтовому терміналі "Шесхарис" біля порту. У соцмережах також з’явилися припущення про можливе ураження позиції російської ППО С-300/400.