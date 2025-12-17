"Зниження мобілізаційного віку в Україні": в ЦПД попередили про нові фейки росіян
Росіяни знову вкинули в мережу повідомлення про нібито підготовку до зниження мобілізаційного віку в Україні та майбутню мобілізацію студентів. Це фейк, який не має нічого спільного з реальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зазначається, що в мережі зараз активно поширюються дописи про нібито підготовку Україною зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів. В якості "доказу" наводиться нібито "оголошення" в одному з українських коледжів - про потребу провести "актуалізацію даних військового обліку" з 22 по 30 грудня.
"Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи", - зазначили в ЦПД.
Щобільше, перевірка аграрного коледжу, від імені якого оприлюднили "оголошення", показала відсутність такого повідомлення на сайті, або в соціальних мережах закладу. Це вказує на підробку або використання візуального оформлення навчального закладу з метою дезінформації.
"Поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на нагнітання страху, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію державних інституцій. Мета таких фейків - посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади", - підкреслили в ЦПД.
Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО України
Зазначимо, нещодавно ЦПД знову викрив РФ на поширенні фейків. Як було сказано у повідомленні, російські пропагандисти поширюють фейкові заяви міноборони РФ, звинувачуючи Україну у підготовці "зброї масового ураження".
Також раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда поширює вигадки про нібито обстріли ЗСУ "по своїх", не наводячи жодних доказів. Фіксувалося поширення фейків про начебто мінування українськими військовими багатоповерхівок у Костянтинівці та заборону місцевим жителям залишати місто.