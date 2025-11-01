Чергові фейки роспропаганди про "звірства" ЗСУ: у ЦПД розповіли про мету поширення брехні
Російська пропаганда поширює фейки про нібито "мінування" ЗСУ житлових будинків у Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.
"Це типовий приклад інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та залякування цивільного населення", - стверджують у ЦПД.
У центрі наголошують, що російська сторона не наводить жодних доказів, не надає фото чи відеопідтверджень, лише посилається на слова одного з російських "воєнних експертів".
Аналітики центру наголошують: Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість саме Росія системно обстрілює цивільні об'єкти.
"Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну", - ідеться в повідомленні ЦПД.
Теми роспропаганди в листопаді
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало про основні теми російської пропаганди в листопаді.
До переліку входила кампанія про "звірства ЗСУ" у прифронтових районах.
Аналітики центру прогнозували, що пропагандистські ресурси готуватимуть масштабні інформаційні вкиди про "тероризм з боку ЗСУ", "катування мирного населення", "розстріли громадян", "загороджувальні загони", які будуть активно тиражуватися в соцмережах, месенджерах і через підконтрольні медіа.
Основна мета кампанії - підірвати довіру місцевого населення до української армії й влади, викликати розкол і страх у прифронтових громадах, а також використовувати цю інформацію в міжнародних медіа з наміром ослаблення підтримки України в світі.
Також серед інших тем російської пропаганди мають бути:
- санкції ЄС і США;
- ескалація ядерних погроз;
- зрив переговорів між Росією та США;
- дискредитація "коаліції рішучих";
- маніпуляції довкола проєкту Держбюджету України на 2026 рік;
- дезінформація щодо опалювального сезону;
- інформаційна кампанія навколо продажу літаків Gripen.