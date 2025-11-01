ua en ru
Чергові фейки роспропаганди про "звірства" ЗСУ: у ЦПД розповіли про мету поширення брехні

Росія, Субота 01 листопада 2025 02:46
Чергові фейки роспропаганди про "звірства" ЗСУ: у ЦПД розповіли про мету поширення брехні Ілюстративне фото: Костянтинівка після обстрілу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда поширює фейки про нібито "мінування" ЗСУ житлових будинків у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.

"Це типовий приклад інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та залякування цивільного населення", - стверджують у ЦПД.

У центрі наголошують, що російська сторона не наводить жодних доказів, не надає фото чи відеопідтверджень, лише посилається на слова одного з російських "воєнних експертів".

Аналітики центру наголошують: Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість саме Росія системно обстрілює цивільні об'єкти.

"Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну", - ідеться в повідомленні ЦПД.

Теми роспропаганди в листопаді

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало про основні теми російської пропаганди в листопаді.

До переліку входила кампанія про "звірства ЗСУ" у прифронтових районах.

Аналітики центру прогнозували, що пропагандистські ресурси готуватимуть масштабні інформаційні вкиди про "тероризм з боку ЗСУ", "катування мирного населення", "розстріли громадян", "загороджувальні загони", які будуть активно тиражуватися в соцмережах, месенджерах і через підконтрольні медіа.

Основна мета кампанії - підірвати довіру місцевого населення до української армії й влади, викликати розкол і страх у прифронтових громадах, а також використовувати цю інформацію в міжнародних медіа з наміром ослаблення підтримки України в світі.

Також серед інших тем російської пропаганди мають бути:

  • санкції ЄС і США;
  • ескалація ядерних погроз;
  • зрив переговорів між Росією та США;
  • дискредитація "коаліції рішучих";
  • маніпуляції довкола проєкту Держбюджету України на 2026 рік;
  • дезінформація щодо опалювального сезону;
  • інформаційна кампанія навколо продажу літаків Gripen.
