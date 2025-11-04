ua en ru
"Методичка ЗСУ" з наказом розстрілювати своїх: Росія запустила абсурдний фейк

Москва, Вівторок 04 листопада 2025 17:20
UA EN RU
"Методичка ЗСУ" з наказом розстрілювати своїх: Росія запустила абсурдний фейк Ілюстративне фото: росіяни вигадали новий фейк про українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

За даними ЦПД, росіяни стверджують, що "наказ" нібито міститься в "методичці ЗСУ".

У Центрі звернули увагу, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

"Теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати Силам оборони України", - зазначили в ЦПД.

Така інформаційно-психологічна операція є типовою для росіян. У такий спосіб ворог намагається деморалізувати українських воїнів і залякати цивільних.

Перехоплення ГУР

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову одного з російських командирів зі своїми підлеглими.

Окупант наказує своїм солдатам тримати позиції і нікуди не відступати. При цьому він погрожує розстріляти тих, хто втече.

Також росіяни вже неодноразово розстрілювали українських воїнів, які здавалися в полон. В одному з перехоплень ГУР відповідний наказ окупантам віддає командир.

Нещодавно стало відомо, що 20 жовтня російські солдати розстріляли одразу п'ятьох цивільних у селі Званівка Бахмутського району.

Також 24 вересня Третій армійський корпус повідомив, що окупанти розстріляли сім'ю під Краматорськом. Маленьку дівчинку вороги взяли в заручники.

