Росія запустила нову хвилю фейків про "брудну ядерну бомбу" в Україні, - ЦПД

Російські медіа знову поширюють фейкові заяви міноборони РФ, звинувачуючи Україну у підготовці "зброї масового ураження".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Кремлі стверджують, що СБУ начебто проводила " моделювання вибуху брудної ядерної бомби " в людному місці та може використати її "під чужим прапором".

Крім цього, Москва поширює ще кілька фейкових звинувачень, зокрема:

як би застосування Україною хімічної зброї,

спроби спровокувати техногенну катастрофу,

міфічне тестування фармакологічних препаратів на своїх громадянах.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є повністю бездоказовими та вигаданими , і Кремль застосовує їх системно в рамках своїх інформаційних спецоперацій.

Росія використовує подібні інформаційні атаки, щоб змістити фокус уваги міжнародної спільноти, а також створити привід для власних злочинних дій на окупованих територіях.

Насправді саме російська армія використовує заборонені хімічні речовини проти українських військових, що вже стало підставою для міжнародних санкцій проти РФ.

Дезінформація про "українську зброю масового ураження" - один із найстаріших наративів російської пропаганди, що регулярно активується в моменти, коли Кремль намагається виправдати власні злочини або підготувати ґрунт для нової ескалації .