ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Снижение мобилизационного возраста в Украине": в ЦПД предупредили о новых фейках россиян

Украина, Среда 17 декабря 2025 18:55
UA EN RU
"Снижение мобилизационного возраста в Украине": в ЦПД предупредили о новых фейках россиян Иллюстративное фото: россияне снова распространили фейки о мобилизации (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне снова вбросили в сеть сообщения о якобы подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине и предстоящей мобилизации студентов. Это фейк, который не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что в сети сейчас активно распространяются сообщения о якобы готовящемся Украиной снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов. В качестве "доказательства" приводится якобы "объявление" в одном из украинских колледжей - о необходимости провести "актуализацию данных воинского учета" с 22 по 30 декабря.

"На самом деле по состоянию на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы", - отметили в ЦПД.

Более того, проверка аграрного колледжа, от имени которого обнародовали "объявление", показала отсутствие такого сообщения на сайте или в социальных сетях заведения. Это указывает на подделку или использование визуального оформления учебного заведения с целью дезинформации.

"Распространение подобных сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на нагнетание страха, дестабилизацию общественных настроений и дискредитацию государственных институтов. Цель таких фейков - посеять панику среди студентов и родителей и подорвать доверие к решениям украинской власти", - подчеркнули в ЦПИ.

&quot;Снижение мобилизационного возраста в Украине&quot;: в ЦПД предупредили о новых фейках россиянФото: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Отметим, недавно ЦПД снова разоблачил РФ на распространении фейков. Как было сказано в сообщении, российские пропагандисты распространяют фейковые заявления минобороны РФ, обвиняя Украину в подготовке "оружия массового поражения".

Также ранее сообщалось, что кремлевская пропаганда распространяет выдумки о якобы обстрелах ВСУ "по своим", не приводя никаких доказательств. Фиксировалось распространение фейков о якобы минировании украинскими военными многоэтажек в Константиновке и запрете местным жителям покидать город.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Фейки Мобилизация в Украине
Новости
Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море