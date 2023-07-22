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Знищили російський танк. Залужний показав роботу військових на фронті

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Україна, Субота 22 липня 2023 18:27
Знищили російський танк. Залужний показав роботу військових на фронті Фото: російський танк Т-80 (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України ліквідували російський танк Т-80.

Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Нищівне вогневе ураження противника. Здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", - заявив Головнокомандувач ЗСУ.

На відео від Залужного видно, що під час виконання операції українські військові ліквідували російський танк Т-80.

Наступ ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кв. км на півдні.

При цьому у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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Валерій Залужний Збройні сили України Війна Росії проти України
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