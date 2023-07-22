Уничтожили российский танк. Залужный показал работу военных на фронте

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Сокрушительное огневое поражение противника. Совершили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", - заявил Главнокомандующий ВСУ.

На видео от Залужного видно, что в ходе операции украинские военные ликвидировали российский танк Т-80.

Наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 квадратных километров на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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