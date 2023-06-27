У Вашингтоні назвали причини "повільного" контрнаступу ЗСУ

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Сам президент Зеленський минулого тижня публічно говорив, що в деяких областях це відбувається повільніше, ніж йому хотілося б. Він головнокомандувач. Ви знаєте, він має приймати ці рішення і він повинен віддавати ці накази", - сказав Кірбі.

Як повідомили представник Ради безпеки США, російські сили багато вклали за останні шість-вісім місяців в оборонні можливості. У деяких випадках їхні оборонні лінії мають три рівні, які сягають багатьох кілометрів.

За його словами, російські війська знали про те, що ЗСУ мають намір повернути ці території, і працювали над підготовкою оборони.

"І оборона, як скаже вам будь-який студент військової історії, оборона - це сильніша форма війни, тому українці натикаються на російську оборону. І це, і за словами самого президента Зеленського, за його власним аналізом, трохи їх сповільнило", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Активні контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. На півдні за цей час удалося звільнити вже 130 кв. км території.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не відбувається швидко. Однак, за його словами, осінній контрнаступ ВСУ теж починався таким чином.

Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових і заявив, що сьогодні в усіх напрямках було просування вперед і це щасливий день.