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Окупанти відкрили ще один напрямок для наступу. Які зміни на фронті за тиждень

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 09:04
Окупанти відкрили ще один напрямок для наступу. Які зміни на фронті за тиждень Фото: як змінилася ситуація на фронті в Україні за тиждень (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують вести контрнаступ на фронті та за минулий тиждень звільнили 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні. Водночас окупанти відкрили ще один напрямок для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Схід

"Минулого тижня по декількох напрямках, в основному це Бахмутський, ми мали тактичний успіх. Зокрема, по населених пунктах мали просування. Основні бої тривали по Берхівці і Кліщіївці. Власне і зараз там тривають бої", - розповіла вона.

Бахмут

Що стосується флангів довкола Бахмута, то по північному тривали важкі бої, а по південному були тактичні успіхи й певні просування.

"Але треба сказати, що ворог чинить дуже сильний опір. І те, з чим стикаються наші ЗСУ - це дуже жорсткий двобій. І те, що ворог не просувається, а ми просуваємось говорить лише про професійність, мужність і силу наших військових", - додала Маляр.

Як вона зазначила, наші військові мають справу з тим, що ворог підводить резерви.

"І якщо говорити про Бахмутський напрямок, то ворог підвів туди 2 полки десантно-штурмових, посилюючи власні спроможності. Тобто протистояння дуже серйозне", - додала представниця Міноборони.

Новий напрямок наступу окупантів

Як розповіла заступниця міністра оборони, буквально в останні дні, наприкінці тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу - Сватівський.

"Там де, знаходяться Серебрянські ліси, були найзапекліші бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману і фактично охоплені боями Невське, Діброви і Білогорівка. Але ворогу не вдається реалізувати свої плани", - констатувала вона.

Мар'їнка та Авдіївка

Тут дії ворога спрямовані на те, щоб взяти під контроль населені пункти.

"Але бачимо, що декілька місяців йому це не вдається", - каже Маляр

На сході ворог також відчутно, вдвічі збільшив обстріли.

Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі:

  • позаминулий тиждень 6457 обстрілів;
  • минулий тиждень 11753 обстріли.

Південь

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

"Фактично там ми можемо говорити про звільнення близько 28 кв. км минулого тижня. Там запеклі бої і цією фразою можна схарактеризувати всю ситуацію на сході і півдні минулого тижня", - констатувала вона.

Крім того, на півдні ЗСУ стикаються із суцільним замінуванням і дистанційним замінуванням. Ворог там також підтягує серйозні резерви.

Звільнена територія за тиждень

Схід

За словами Маляр, разом з тим за минулий тиждень звільнена територія все-таки на сході збільшена на 9 кв. км. І це фактично за рахунок покращення наших позицій і нашого становища.

Південь

За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв. км.

Втрати РФ в Україні

На ранок 3 липня ЗСУ ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

Щодо минулого тижня, то окупанти втратили понад 5 тисяч військових. При цьому знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.

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