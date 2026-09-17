Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає

Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Підтримка АЗС і нафтовиків - до об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, додадуть паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт (зокрема бензовози).

Розширення географії - державні інструменти підтримки бізнесу поширять на компанії, майно яких розташоване в Києві та області.

Включення столичного регіону до переліку відкриває нові можливості для місцевих підприємців та паливного сектору.

Розширення списку дозволить застосувати додаткові заходи безпеки та оптимізувати ресурси для захисту населення й критичної інфраструктури в регіоні.

"Перше - включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", - зазначив посадовець.

За словами очільника уряду, залучення столиці та регіону до цієї зони є першим із запланованих кроків.

Підтримка бізнесу під час війни

Нагадаємо, раніше уряд розробив зміни до механізму страхування воєнних ризиків, пропонуючи включити Київ та область до програми підтримки та розширити її на паливний сектор.

Такі кроки пов'язані зі зростанням масштабів збитків для підприємців.

За оцінками Міністерства економіки та довкілля України, у 2026 році втрати українського бізнесу через російські атаки можуть сягнути 10 мільярдів доларів, що змушує владу шукати нові інструменти для захисту й компенсації втрат.