ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ковальов, українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Ворог чинить шалений опір, здійснює постійне переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви", - додав він.

За його словами, також наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Водночас на Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії. "Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Вибивають із раніше захоплених рубежів, мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", - повідомив речник Генштабу.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. Минулого тижня звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяця. За його словами, зараз йде так званий капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає.