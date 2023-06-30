У Міноборони оцінили результати контрнаступу: все рухається за планом

Контрнаступ українських захисників йде за планом. Оцінювати результати та виконані задачі можуть лише військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що контрнаступ - це не лише активне просування та звільнення територій. Наступальні дії включають виконання багатьох задач.

"Контрнаступ, якщо ми хочемо його оцінювати згідно з ефективністю, то це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Це не було миттєво. Це була кількамісячна підготовка самої ситуації, атмосфери потрібної для звільнення. Так само й тут виконуються певні задачі", - сказала Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що надважливою задачею для наших воїнів наразі є знищення сил ворога - військ, техніки та командних пунктів.

"Щодня знищуються ворожі командні пункти, техніка, танки, вертольоти, місця компактного скупчення військових. Щодня. Якби це все не знищувалося, то йшло б проти нас. Тобто коли ми перехоплюємо ініціативу - це не означає, що ми просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили у ворога стільки сил, що він не може цю ініціативу зупинити вже", - підкреслила вона.

Маляр наголосила, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

"Тому всі ці задачі виконуються й оцінювати коректно і правильно їх можуть тільки військові. І, за їхньою оцінкою, все рухається за планом", - додала заступниця міністра оборони.

Україна розпочала наступ

За останній місяць наші захисники розпочали наступальні дії на декількох напрямках. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де українські воїни мають успіх.

На півдні ЗСУ продовжують тиснути на ворога, аби прорвати оборону окупаційних військ. Поблизу Бахмута захисники просуваються на флангах, а ворог зазнає втрат.

Раніше у Генштабі повідомили, що українські сили під Бахмутом перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

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