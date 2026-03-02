Знищили рідкісні радари та центр зв’язку: ЗСУ влучно вдарили по цілях РФ

Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об’єктах РФ у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції і не тільки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ , операції провели в ніч на 2 березня.

Що саме уразили в Криму

Українські підрозділи вдарили по кількох важливих цілях на півострові, які ворог використовував для контролю повітряного простору та зв’язку.

Під ураження потрапили:

центр дальнього космічного зв’язку в районі Вітиного поблизу Євпаторії;

радіолокаційна станція "Подльот-К1" біля Виноградного, Ялтинський район.

Удари по РЛС на Луганщині

Окремо Сили оборони відпрацювали по техніці росіян на тимчасово окупованій території Луганської області.

За минулу добу уражено:

РЛС "Каста 2Е2" у районі Любимого;

РЛС "ЯСТРЕБ А-В" біля Тополів.

Такі станції допомагають російській армії виявляти цілі в повітрі.

У чому особливість цих РЛС

Фото: РЛС "Подльот-К1" знищена в Криму (росЗМІ)

Ці радіолокаційні станції вважаються рідкісними та цінними для російської армії з кількох причин.

РЛС "Подльот-К1" - це сучасна мобільна станція низьковисотного виявлення. Вона призначена для пошуку малопомітних цілей — зокрема крилатих ракет, БПЛА та літаків на малих висотах. Таких комплексів у РФ мало, оскільки це відносно нова розробка і її серійне виробництво не є масовим.

РЛС "Каста-2Е2" - спеціалізована станція кругового огляду, оптимізована саме під виявлення низьколітних цілей. Хоча вона старіша за "Подльот", ці РЛС активно використовуються у ППО РФ. Їх також є не багато, оскільки виробництво нових одиниць обмежене, а відновлення пошкоджених - складне.

Фото: РЛС "Каста-2Е2" знищена в Криму (росЗМІ)

“Ястреб А-В” - малопоширений комплекс радіолокаційної розвідки та контрбатарейної боротьби. Він використовується для виявлення траєкторій снарядів і роботи артилерії. Це вузькоспеціалізована техніка, яку виробляють малими партіями.

Фото: РЛС "Ястреб А-В" знищена (росЗМІ)

Що ще уразили СОУ

Також українські військові били по місцях скупчення особового складу ворога.

Зокрема, під вогонь потрапили райони, де перебував підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон":

Керменчик на ТОТ Донецької області;

Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

Як Україна знищує окупантів на фронті та в тилу

Останніми днями українські сили регулярно повідомляють про влучні атаки по військових цілях РФ. Зокрема, напередодні Сили оборони завдали ударів по пункту управління та складах окупантів. Повідомлялося про пожежі на об’єктах від Бєлгорода до тимчасово окупованих територій.