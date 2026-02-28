Палає від Бєлгорода до ТОТ: Сили оборони атакували пункт управління та склади окупантів
Українські військові завдали серії точних ударів по тилових об’єктах російських окупантів на захоплених територіях та у Бєлгородській області. Уражено передовий пункт управління дивізії, численні склади з боєприпасами та паливом, а також райони зосередження живої сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по складах та логістиці на Донбасі
У ніч на 28 лютого підрозділи Сил оборони атакували низку важливих об’єктів загарбників у Донецькій області. Зокрема, під вогневе ураження потрапили склад пально-мастильних матеріалів у районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки.
Окрім цього, у районі населеного пункту Багатир було знищено склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.
Знищення пунктів управління та об’єктів на півдні
Напередодні українські сили уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Орлинського на Донеччині.
Також зафіксовано успішні влучання по логістичних вузлах ворога в Херсонській області. У районі Каланчака уражено склади матеріально-технічного забезпечення двох полків, а поблизу селища Мирне - склад пально-мастильних матеріалів бригади МТЗ.
Втрати живої сили та атаки на території РФ
Сили оборони також завдали ударів по місцях скупчення особового складу противника. Вибухи лунали у районах Родинського (Донеччина), Березового (Дніпропетровщина) та Дронівки, що у Бєлгородській області Росії.
Наразі остаточні масштаби пошкоджень та втрати серед особового складу ворога уточнюються.
Нагадаємо, Сили оборони України систематично знищують логістичні ланцюги та пункти управління агресора для зниження його наступального потенціалу. Раніше повідомлялося про успішні атаки на нафтобази та військові заводи на території РФ, які забезпечують потреби окупаційного угруповання.
Так, нещодавно ЗСУ завдали серію ударів по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Уражені пункти управління, склади та райони зосередження російських загарбників.