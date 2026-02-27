Нафтобаза, центр управління дронами і не тільки. ЗСУ розповіли про удари по тилах ворога
Українські військові у ніч на 27 лютого атакували російську нафтобазу, кілька складів та центр управління ворожими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора", - зазначили у Генштабі.
Повідомляється, що на місці влучання зафіксовано масштабну пожежу, ступінь завданих збитків в результаті обстрілу уточнюється.
Крім того, ЗСУ вдарили по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького та Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими дронами неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників", - додали у Генштабі.
Удари ЗСУ по ключових цілях ворога
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали серію ударів по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Уражені пункти управління, склади та райони зосередження російських загарбників.
Окрім того, 18 лютого Сили оборони уразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ, пункти управління дронами та зосередження сил і засобів ворога.
Також у ніч на 17 лютого ЗСУ завдали удару по російському вертольоту Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, вони уразили кілька пунктів управління дронами ворога.