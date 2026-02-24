ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли ATACMS і не тільки. ЗСУ знищили "Бук", "Ураган" та центр управління армії РФ

Вівторок 24 лютого 2026 14:21
UA EN RU
Летіли ATACMS і не тільки. ЗСУ знищили "Бук", "Ураган" та центр управління армії РФ Фото: ЗСУ знищили "Бук", "Ураган" та центр управління армії РФ (sill-www.army.mil)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у ніч на 24 лютого нанесли серію успішних ударів бо військовій техніці та центрам управління військами армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Ракетний дивізіон, склади і не тільки. ЗСУ влучно вдарили по важливих цілях росіян

Так, вночі підрозділи ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області. Зокрема, було застосовано і ракети ATACMS.

Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів центру "Рубікон" на ТОТ Запорізької області.

Разом з тим, під ударом опинились склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі Приазовського ТОТ Донецької області, а також склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Окрім того, у районі Якимівки Запорізької області уражено ремонтну базу противника. Також у районі Кацивелі АР Крим зафіксовано удар по району зосередження живої сили ворога.

Удари по техніці росіян

Так, 24 лютого 2026 року ЗСУ атакували реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі Любимівки ТОТ Запорізької області,.

Також вчора, 23 лютого, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

Летіли ATACMS і не тільки. ЗСУ знищили &quot;Бук&quot;, &quot;Ураган&quot; та центр управління армії РФ

Удари ЗСУ по ключових цілях РФ

Вчора, 23 лютого, Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.

Окрім того, нещодавно українські військові уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Котлубані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ATACMS Вторгнення Росії до України
Новини
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ