ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Бійці ССО зайшли у ворожий тил і влаштували окупантам "вибухову" засідку (відео)

Четвер 26 лютого 2026 12:10
UA EN RU
Бійці ССО зайшли у ворожий тил і влаштували окупантам "вибухову" засідку (відео) Фото: бійці ССО зайшли у ворожий тил і влаштували окупантам "вибухову" засідку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Північно-Слобожанському напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшли у ворожий тил, заклали вибухівку та підірвали маршрут просочування російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування ССО.

Читайте також: Дрони ССО знищили дороговартісні системи ППО росіян у Криму (відео)

Як повідомляється, спеціальні дії провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.

Аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.

Відповідно до "METT-TC" було ухвалене рішення, що проведення класичної засідки становить підвищений ризик для групи спеціального призначення.

Натомість, оператори ССО інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися.

Результат - знищення ворога та перерізання його маршруту просочування на даній ділянці фронту.

Успішні операції ССО

Нагадаємо, у січні група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провела успішні спеціальні дії у місті Куп’янськ Харківської області.

Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців, які утримували позиції у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

У результаті прямих дій було знищено 2 військовослужбовців противника та 2 окупантів взято в полон.

Вчора Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" та знищили ЗРГК "Панцир С-1" в окупованому Криму.

Також у ССО показали відео знищення артилерійського складу російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили спеціальних операцій Війна в Україні
Новини
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ