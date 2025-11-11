ua en ru
Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про оточення Куп'янська, - ЦПД

Вівторок 11 листопада 2025 03:10
Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про оточення Куп'янська, - ЦПД Фото: українські військові в Куп'янську (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда запустила у TikTok відео про начебто повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно виявилось фейковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

"Ці ролики - фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту", - стверджують у ЦПД.

У роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про "критичну ситуацію" у Куп'янську.

Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом.

Ще одна характерна ознака: фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ - на "я", хоча правильно - на "у".

"Насправді заяви про начебто повне оточення Куп'янська російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян", - інформують у ЦПД.

У Центрі наголошують: подібні публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета - деморалізувати українців.

"Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", - радять у Центрі.

Інші фейки російської пропаганди

Раніше ЦПД також фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео.

Так, нещодавно у TikTok поширювалось відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Більшість таких відео супроводжувалось підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.

Також повідомлялось про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.

У ЦПД звернули увагу на те, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

Фейки Пропагандист Куп'янськ
