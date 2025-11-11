Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про оточення Куп'янська, - ЦПД
Російська пропаганда запустила у TikTok відео про начебто повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно виявилось фейковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.
"Ці ролики - фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту", - стверджують у ЦПД.
У роликах згенеровані штучним інтелектом "бійці ЗСУ" говорять про "критичну ситуацію" у Куп'янську.
Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом.
Ще одна характерна ознака: фейкові "військові" неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ - на "я", хоча правильно - на "у".
"Насправді заяви про начебто повне оточення Куп'янська російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян", - інформують у ЦПД.
У Центрі наголошують: подібні публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета - деморалізувати українців.
"Російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до "сенсаційних" відео із соцмереж", - радять у Центрі.
Інші фейки російської пропаганди
Раніше ЦПД також фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео.
Так, нещодавно у TikTok поширювалось відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Більшість таких відео супроводжувалось підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.
Також повідомлялось про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.
У ЦПД звернули увагу на те, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.