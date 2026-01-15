UA

Знищено 70 окупантів: в "Хартії" показали ефектне відео відбиття російського штурму

Ілюстративне фото: підрозділи "Хартії" відбили спроби росіян штурмувати біля Липців (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Антон Корж

Українські військові з 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" відбили спробу штурму російських окупантів на Харківщині. Близько 70 росіян заплатили життям за спробу атакувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Хартії".

В пресслужбі зазначили, що російські окупанти спробували атакувати позиції ЗСУ на Липецькому напрямку. Штурм було відбито, близько 70 окупантів знищено.

Загалом росіяни впродовж тижня намагалися штурмувати позиції в смузі відповідальності 13-ї бригади на північ від Харкова, але усі штурми було відбито. В "Хартії" показали відео бойової роботи по окупантах.

"Завдяки злагодженій взаємодії хартійців - піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів - спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку", - сказано у повідомленні.

 

Зазначимо, раніше в "Хартії" повідомляли, що українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Операція відбулася в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Як відомо, 12 грудня 2025 року російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська нарощують тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста зазнають невдачі. За його словами, Сили оборони повністю контролюють ситуацію та ефективно зривають інфільтраційні дії противника.

