Знищено 70 окупантів: в "Хартії" показали ефектне відео відбиття російського штурму

В пресслужбі зазначили, що російські окупанти спробували атакувати позиції ЗСУ на Липецькому напрямку. Штурм було відбито, близько 70 окупантів знищено.

Загалом росіяни впродовж тижня намагалися штурмувати позиції в смузі відповідальності 13-ї бригади на північ від Харкова, але усі штурми було відбито. В "Хартії" показали відео бойової роботи по окупантах.

"Завдяки злагодженій взаємодії хартійців - піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів - спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку", - сказано у повідомленні.