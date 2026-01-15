Уничтожено 70 оккупантов: в "Хартии" показали эффектное видео отражения российского штурма

В пресс-службе отметили, что российские оккупанты попытались атаковать позиции ВСУ на Липецком направлении. Штурм был отбит, около 70 оккупантов уничтожены.

В целом россияне в течение недели пытались штурмовать позиции в полосе ответственности 13-й бригады к северу от Харькова, но все штурмы были отбиты. В "Хартии" показали видео боевой работы по оккупантам.

"Благодаря слаженному взаимодействию хартийцев - пехотинцев, операторов БпЛА, артиллеристов и других подразделений - попытка оказалась неудачной. Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке", - сказано в сообщении.