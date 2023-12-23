Знищені танк, БРТ й не тільки. Розвідники показали один день полювання на фронті

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" показали один день із полювань на ворога на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.
На відео можна побачити знищення російської техніки в Пологівському районі Запорізької області. Серед втрат ворога:
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 352 390 військових.
Також протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 499 російських терористів. Серед втрат ворога:
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