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Уничтожены танк, БРТ и не только. Разведчики показали один день охоты на фронте

Фото: Уничтожены танк, БРТ и не только. Разведчики показали один день охоты на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" показали один день из охоты на врага на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

На видео можно увидеть уничтожение российской техники в Пологовском районе Запорожской области. Среди потерь врага:

  • танк;
  • бронетранспортер;
  • несколько "буханок";
  • "шишига".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 352 390 военных.

Также за прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 499 российских террористов. Среди потерь врага:

  • 2 танка;
  • 11 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 14 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
  • 1 склад боеприпасов.

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Война в Украине