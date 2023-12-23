Уничтожены танк, БРТ и не только. Разведчики показали один день охоты на фронте

Воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" показали один день из охоты на врага на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
На видео можно увидеть уничтожение российской техники в Пологовском районе Запорожской области. Среди потерь врага:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 352 390 военных.
Также за прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 499 российских террористов. Среди потерь врага:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.