Знищені танки, пів тисячі росіян й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни знищили на Таврійському напрямку ще 499 російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 13 авіаударів;

провів 46 бойових зіткнень;

здійснив 924 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.

Шахтарський напрямок

ЗСУ відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Військові відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Втрати ворога склали 499 осіб. Також було знищено 37 одиниць техніки ворога, зокрема:

2 танки;

11 ББМ;

8 артсистем;

1 ПТРК;

14 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"

1 склад боєприпасів.

"Ще 34 одиниці техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 22 грудня, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 352 390 військових.