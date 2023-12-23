ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та більше 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1040 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 352 390 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб ліквідовано;

танків - 5854 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 10871 (+28) од.;

артилерійських систем - 8286 (+36) од.;

РСЗВ - 932 (+0) од.;

засоби ППО - 611 (+0) од.;

літаків - 327 (+3) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19) од.;

крилаті ракети - 1613 (+0) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од.;

спеціальна техніка - 1223 (+6) од. Фото: втрати ворога станом на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові: вели позиційні бої на схід від Кліщіївки Донецької області;

продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області;

зберігають позиції на лівому березі Херсонської області. Згідно з даними Генерального штабу України, протягом минулої доби військові відбили 40 атак противника на Авдіївському напрямку, а також продовжують виснажувати ворога на Мелітопольському напрямку.