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ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та більше 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 23 грудня 2023 08:15
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ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та більше 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1040 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 352 390 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків - 5854 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 10871 (+28) од.;
  • артилерійських систем - 8286 (+36) од.;
  • РСЗВ - 932 (+0) од.;
  • засоби ППО - 611 (+0) од.;
  • літаків - 327 (+3) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19) од.;
  • крилаті ракети - 1613 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од.;
  • спеціальна техніка - 1223 (+6) од.

ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та більше 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові:

  • вели позиційні бої на схід від Кліщіївки Донецької області;
  • продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області;
  • зберігають позиції на лівому березі Херсонської області.

Згідно з даними Генерального штабу України, протягом минулої доби військові відбили 40 атак противника на Авдіївському напрямку, а також продовжують виснажувати ворога на Мелітопольському напрямку.

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Генштаб ВСУ Російська Федерація
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