ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та більше 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1040 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 352 390 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб ліквідовано;
- танків - 5854 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 10871 (+28) од.;
- артилерійських систем - 8286 (+36) од.;
- РСЗВ - 932 (+0) од.;
- засоби ППО - 611 (+0) од.;
- літаків - 327 (+3) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19) од.;
- крилаті ракети - 1613 (+0) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од.;
- спеціальна техніка - 1223 (+6) од.
Фото: втрати ворога станом на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові:
- вели позиційні бої на схід від Кліщіївки Донецької області;
- продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області;
- зберігають позиції на лівому березі Херсонської області.
Згідно з даними Генерального штабу України, протягом минулої доби військові відбили 40 атак противника на Авдіївському напрямку, а також продовжують виснажувати ворога на Мелітопольському напрямку.
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