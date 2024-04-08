Знищені 16 танків, майже сотня артсистем. В МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень
Протягом минулого тижня бійці Національної гвардії України знищили 16 танків й більше 90 артилерійських систем російських терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Протягом минулого тижня бійці знищили:
- 16 танків;
- 94 артилерійських системи;
- 69 одиниць бронетехніки;
- 65 одиниць автомобільної техніки;
- 19 складів з боєкомплектом;
- 6 засобів РЕБ;
- 72 бліндажі з особовим складом противника.
Фото: в МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень (t.me/Klymenko_MVS)
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 7 квітня, українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 448 400 військових.
Тим часом українські прикордонники показали відбиття ворожого штурму на Бахмутському напрямку. Тоді ж під час бою було знищено дев'ять окупантів разом з їх технікою.
У тому ж числі прикордонники показали знищення ворожих дронів над Дніпропетровською областю.
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