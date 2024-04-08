Знищені 16 танків, майже сотня артсистем. В МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Протягом минулого тижня бійці знищили:

16 танків;

94 артилерійських системи;

69 одиниць бронетехніки;

65 одиниць автомобільної техніки;

19 складів з боєкомплектом;

6 засобів РЕБ;

72 бліндажі з особовим складом противника.

Фото: в МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень (t.me/Klymenko_MVS)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 7 квітня, українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 448 400 військових.

Тим часом українські прикордонники показали відбиття ворожого штурму на Бахмутському напрямку. Тоді ж під час бою було знищено дев'ять окупантів разом з їх технікою.

У тому ж числі прикордонники показали знищення ворожих дронів над Дніпропетровською областю.