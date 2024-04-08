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Знищені 16 танків, майже сотня артсистем. В МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень

Понеділок 08 квітня 2024 12:10
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Знищені 16 танків, майже сотня артсистем. В МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень Фото: в МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулого тижня бійці Національної гвардії України знищили 16 танків й більше 90 артилерійських систем російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Протягом минулого тижня бійці знищили:

  • 16 танків;
  • 94 артилерійських системи;
  • 69 одиниць бронетехніки;
  • 65 одиниць автомобільної техніки;
  • 19 складів з боєкомплектом;
  • 6 засобів РЕБ;
  • 72 бліндажі з особовим складом противника.

Знищені 16 танків, майже сотня артсистем. В МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень

Фото: в МВС назвали досягнення Нацгвардії за тиждень (t.me/Klymenko_MVS)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 7 квітня, українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 448 400 військових.

Тим часом українські прикордонники показали відбиття ворожого штурму на Бахмутському напрямку. Тоді ж під час бою було знищено дев'ять окупантів разом з їх технікою.

У тому ж числі прикордонники показали знищення ворожих дронів над Дніпропетровською областю.

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