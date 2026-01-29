UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зникло світло або інтернет на іспиті? У МВС пояснили, що робити кандидатам у водії

На теоретичному іспиті у ГСЦ МВС може зникнути світло чи інтернет (фото: facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Головному сервісному центрі МВС України розповіли, що робити кандидатам у водії, якщо під час складання теоретичного іспиту зникло світло або інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГСЦ МВС.

Чи вважається іспит складеним або проваленим

Українцям нагадали, що під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ можливі непередбачувані технічні обставини, зокрема:

  • зникнення електроенергії;
  • зникнення інтернет-з'єднання.

Наголошується, що у таких випадках іспит не вважається:

  • ані складеним;
  • ані проваленим.

Що відбувається, якщо зникає світло чи інтернет

У ГСЦ МВС пояснили, що у випадку, якщо під час проходження теоретичного іспиту зникає світло чи інтернет, - іспит призупиняється автоматично.

При цьому після відновлення електропостачання або інтернет-мережі кандидат у водії може продовжити складання іспиту.

"Сервісні центри МВС працюють над тим, щоб навіть за складних умов забезпечити громадянам рівні, прозорі та комфортні умови отримання державних послуг", - зауважили у ГСЦ.

Чи потрібно платити за теоретичний іспит повторно

Громадянам повідомили також, що в такій ситуації повторна сплата коштів за складання теоретичного іспиту не здійснюється.

"Надалі іспит відбувається без додаткової повторної оплати за сам іспит із теорії", - констатували у ГСЦ МВС.

Платити за іспит ще раз у разі відключення - непотрібно (інфографіка: hsc.gov.ua)

Уточнюється, що сплатити за адміністративну послугу та бланк посвідчення водія можна:

  • у сервісному центрі МВС;
  • після отримання від адміністратора реквізитів для оплати.

Насамкінець українцям нагадали, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати:

  • або за телефоном (044) 290-19-88;
  • або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали діяти оновлені тестові питання для складання теоретичного іспиту з Правил дорожнього руху (ПДР) у сервісних центрах МВС.

Крім того, ми пояснювали, скільки іспитів треба скласти, щоб отримати у правах дві категорії

Читайте також, чому випускникам автошкіл в Україні більше не дають свідоцтва (що змінилось для майбутніх водіїв).

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниІнтернетзв'язокпослугиАвтомобільний рухВодійське посвідченняПорадиВідключеня світлаБлекаутВодіння