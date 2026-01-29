Зникло світло або інтернет на іспиті? У МВС пояснили, що робити кандидатам у водії

Чи вважається іспит складеним або проваленим

Українцям нагадали, що під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ можливі непередбачувані технічні обставини, зокрема:

зникнення електроенергії;

зникнення інтернет-з'єднання.

Наголошується, що у таких випадках іспит не вважається:

ані складеним;

ані проваленим.

Що відбувається, якщо зникає світло чи інтернет

У ГСЦ МВС пояснили, що у випадку, якщо під час проходження теоретичного іспиту зникає світло чи інтернет, - іспит призупиняється автоматично.

При цьому після відновлення електропостачання або інтернет-мережі кандидат у водії може продовжити складання іспиту.

"Сервісні центри МВС працюють над тим, щоб навіть за складних умов забезпечити громадянам рівні, прозорі та комфортні умови отримання державних послуг", - зауважили у ГСЦ.

Чи потрібно платити за теоретичний іспит повторно

Громадянам повідомили також, що в такій ситуації повторна сплата коштів за складання теоретичного іспиту не здійснюється.

"Надалі іспит відбувається без додаткової повторної оплати за сам іспит із теорії", - констатували у ГСЦ МВС.

Платити за іспит ще раз у разі відключення - непотрібно (інфографіка: hsc.gov.ua)

Уточнюється, що сплатити за адміністративну послугу та бланк посвідчення водія можна:

у сервісному центрі МВС;

після отримання від адміністратора реквізитів для оплати.

Насамкінець українцям нагадали, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати: