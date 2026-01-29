Зникло світло або інтернет на іспиті? У МВС пояснили, що робити кандидатам у водії

У Головному сервісному центрі МВС України розповіли, що робити кандидатам у водії, якщо під час складання теоретичного іспиту зникло світло або інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГСЦ МВС.
Українцям нагадали, що під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ можливі непередбачувані технічні обставини, зокрема:
Наголошується, що у таких випадках іспит не вважається:
У ГСЦ МВС пояснили, що у випадку, якщо під час проходження теоретичного іспиту зникає світло чи інтернет, - іспит призупиняється автоматично.
При цьому після відновлення електропостачання або інтернет-мережі кандидат у водії може продовжити складання іспиту.
"Сервісні центри МВС працюють над тим, щоб навіть за складних умов забезпечити громадянам рівні, прозорі та комфортні умови отримання державних послуг", - зауважили у ГСЦ.
Громадянам повідомили також, що в такій ситуації повторна сплата коштів за складання теоретичного іспиту не здійснюється.
"Надалі іспит відбувається без додаткової повторної оплати за сам іспит із теорії", - констатували у ГСЦ МВС.
Уточнюється, що сплатити за адміністративну послугу та бланк посвідчення водія можна:
Насамкінець українцям нагадали, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати:
