Пропал свет или интернет на экзамене? В МВД объяснили, что делать кандидатам в водители

В Главном сервисном центре МВД Украины рассказали, что делать кандидатам в водители, если во время сдачи теоретического экзамена пропал свет или интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.
Украинцам напомнили, что во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах Министерства внутренних дел возможны непредсказуемые технические обстоятельства, в частности:
Подчеркивается, что в таких случаях экзамен не считается:
В ГСЦ МВД объяснили, что в случае, если во время прохождения теоретического экзамена исчезает свет или интернет, - экзамен приостанавливается автоматически.
При этом после восстановления электроснабжения или интернет-сети кандидат в водители может продолжить сдачу экзамена.
"Сервисные центры МВД работают над тем, чтобы даже в сложных условиях обеспечить гражданам равные, прозрачные и комфортные условия получения государственных услуг", - отметили в ГСЦ.
Гражданам сообщили также, что в такой ситуации повторная уплата средств за сдачу теоретического экзамена не осуществляется.
"В дальнейшем экзамен происходит без дополнительной повторной оплаты за сам экзамен по теории", - констатировали в ГСЦ МВД.
Уточняется, что оплатить административную услугу и бланк водительского удостоверения можно:
В завершение украинцам напомнили, что консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить:
