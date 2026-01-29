Пропал свет или интернет на экзамене? В МВД объяснили, что делать кандидатам в водители

Считается ли экзамен сданным или проваленным

Украинцам напомнили, что во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах Министерства внутренних дел возможны непредсказуемые технические обстоятельства, в частности:

исчезновение электроэнергии;

исчезновение интернет-соединения.

Подчеркивается, что в таких случаях экзамен не считается:

ни сданным;

ни проваленным.

Что происходит, если исчезает свет или интернет

В ГСЦ МВД объяснили, что в случае, если во время прохождения теоретического экзамена исчезает свет или интернет, - экзамен приостанавливается автоматически.

При этом после восстановления электроснабжения или интернет-сети кандидат в водители может продолжить сдачу экзамена.

"Сервисные центры МВД работают над тем, чтобы даже в сложных условиях обеспечить гражданам равные, прозрачные и комфортные условия получения государственных услуг", - отметили в ГСЦ.

Нужно ли платить за теоретический экзамен повторно

Гражданам сообщили также, что в такой ситуации повторная уплата средств за сдачу теоретического экзамена не осуществляется.

"В дальнейшем экзамен происходит без дополнительной повторной оплаты за сам экзамен по теории", - констатировали в ГСЦ МВД.

Платить за экзамен еще раз в случае отключения - не нужно (инфографика: hsc.gov.ua)

Уточняется, что оплатить административную услугу и бланк водительского удостоверения можно:

в сервисном центре МВД;

после получения от администратора реквизитов для оплаты.

В завершение украинцам напомнили, что консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить: