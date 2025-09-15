В Україні оновили тести з ПДР: що треба знати майбутнім водіям перед іспитом
З 12 вересня в Україні почали діяти оновлені тестові питання для складання теоретичного іспиту з Правил дорожнього руху у сервісних центрах МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Що змінилося
Зміни затверджені наказом ГСЦ МВС і відповідають актуальним Правилам дорожнього руху. Оновлення стосуються:
- дорожніх знаків та розмітки;
- основ безпечного водіння;
- окремих положень, врахованих у тестах.
Зокрема, у розділі "Дорожні знаки" відкоригували завдання №206 і №207, а у "Дорожній розмітці" - питання №9, №10 і №13 відповідно до постанови КМУ №364 від 1 квітня 2025 року.
Оновлені тести ПДР (скриншот із тестів: hsc.gov.ua)
Також змінено питання №87 у розділі "Основи безпечного водіння".
Питання 87 із тестів ПДР (скриншот із тестів: hsc.gov.ua)
Ознайомитися з оновленими тестами та варіантами відповідей можна на сайті Головного сервісного центру МВС. Там також доступна форма для подання пропозицій і зауважень щодо банку екзаменаційних питань.
Як складається іспит
Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС складається з 20 тестових завдань, на виконання яких відводиться 20 хвилин. Під час тестування допускається максимум дві помилки - більше помилок означає, що іспит не складено. Структура питань така:
- 10 - з правил дорожнього руху;
- 4 - з основ безпеки руху;
- 4 - з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії;
- 2 - з надання першої домедичної допомоги.
Кандидат у водії може складати іспит необмежену кількість разів, наступна спроба доступна не раніше ніж через 10 днів. Підготовку до тесту можна пройти в автошколі або самостійно.
Консультації щодо послуг сервісних центрів МВС доступні за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках ГСЦ МВС у Facebook та Instagram. Деталі та відповіді на популярні питання - на офіційному сайті.
Нагадаємо, Кабмін спростив отримання водійських прав категорії СЕ для керування вантажним транспортом із причепом. Тепер не потрібен річний стаж, але залишаються обов’язковими навчання та іспити. Зміна дозволить швидше залучати нових водіїв, підвищить доступ до професії для молоді та жінок, зміцнить логістику та гармонізує правила з євростандартами.
Також РБК-Україна писало, що Україна стала першою країною Європи, де водійське посвідчення можна отримати повністю в цифровому форматі через застосунок "Дія". Послуга доступна для заміни або відновлення документа, включно з комбінованим варіантом (пластик + цифрове посвідчення), а оплату та відстеження статусу можна здійснити онлайн. Під час воєнного стану медична довідка не потрібна, а прострочені права залишаються чинними.