Теорія без автошколи? Скільки іспитів треба скласти, щоб отримати у правах дві категорії

Сьогодні кандидати у водії можуть підготуватись до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС самостійно (без відвідування автошколи). При цьому в декого може виникнути бажання чи потреба відкрити кілька категорій одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Відкриття категорій B і C одночасно: скільки іспитів потрібно скласти

У ГСЦ МВС поділились, що громадяни часто звертаються до них із питанням: скільки теоретичних іспитів потрібно складати в сервісному центрі МВС, якщо посвідчення водія ще немає, але планується одночасне відкриття категорій B і C за самопідготовкою?

"Головний сервісний центр МВС роз'яснює: відкрити одразу кілька категорій можливо", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Наголошується, що тим із громадян, які обрали шлях самопідготовки, під час звернення до адміністратора сервісного центру МВС - для реєстрації на іспит - потрібно обов'язково зазначити, що планується відкриття одразу декількох категорій.

Про що важливо не забути під час реєстрації на іспит (ілюстрація: hsc.gov.ua)

У такому випадку складаються два окремі теоретичні іспити:

з категорії B (легкові автомобілі);

з категорії C (вантажні автомобілі).

"Це пояснюється тим, що йдеться про різні типи транспортних засобів, які потребують окремих знань і навичок", - зауважили у ГСЦ МВС.

Так само буде й на етапі практичної підготовки - складати потрібно два іспити:

спочатку - з керування легковим авто;

а потім - з керування вантажним автомобілем.

"Адже практичні навички водіння цих транспортних засобів суттєво відрізняються", - пояснили українцям.

З якого віку можна відкрити категорії B і C в Україні

Окремо увагу громадян звернули на те, що отримати право керування транспортними засобами категорії B і категорії C можна з 18 років.

Тобто повнолітня особа має можливість одночасно відкрити категорії:

для керування легковими автомобілями;

для керування вантажівками.

Зі скількох років можна керувати ТЗ категорій В і С (ілюстрація: hsc.gov.ua)

Кому можуть знадобитись дві категорії й для чого

У ГСЦ МВС розповіли, що можливість одночасного відкриття категорій B і C може бути зручною для:

водіїв, які планують працювати на різних видах транспорту;

військовослужбовців.

"Адже знання та вміння керувати як легковими, так і вантажними автомобілями підвищують мобільність і розширюють коло завдань, які вони можуть виконувати", - пояснили громадянам.

Як записатись на теоретичні й практичні іспити

Зазначається насамкінець, що і теоретичні, і практичні іспити в сервісному центрі МВС складаються за попереднім записом.

"На кожну послугу необхідно реєструватись окремо. Один запис - це одна послуга", - наголосили у ГСЦ.

Уточнюється, що записатися на складання іспитів можна на 21 день вперед - на сайті Головного сервісного центру МВС через: