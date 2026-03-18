Обмежать лише "Інтерсіті"? Які потяги з Києва до Харкова будуть ходити за графіком

17:35 18.03.2026 Ср
2 хв
Відсутність електроенергії на деякі потяги не вплине
aimg Валерій Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Фото: потяг "Укрзалізниці" (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Перебої з електроенергію призведуть до зупинки виключно поїздів типу "Інтерсіті". Водночас ті потяги, які курсують під тепловозом, продовжать рух.

Про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".

Читайте також: "Інтерсіті" з пересадкою: чи доведеться доплачувати за рейс з Києва до Харкова

У компанії розповіли, чи вплинуть перебої з електрикою на інші рейси до Харкова, які не "Інтерсіті".

"Наразі через відсутність напруги в електромережі обмежуються виключно поїзди типу "Інтерсіті". Потяги, які курсують під тепловозом, продовжать курсувати і надалі", - розповіли в "УЗ".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Харкова, тому пасажирам слід переглянути план своїх подорожей.

Представник Південної залізниці розповів, що що обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова та стартують відсьогодні - з середи, 18 березня. В "УЗ" висловили сподівання, що курсування буде відновлено до кінця березня.

Удари по залізниці України

Нагадаємо, 14 березня дрон російських окупантів атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Внаслідок обстрілу постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, оскільки вони були оперативно евакуйовані.

В той же день росіяни завдали удару безпілотником по приміському поїзду на Харківщині. Поранення отримали машиніст та його помічник.

Крім того, 12 березня війська країни-агресорки завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі Сумщини. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.

Ворожі обстріли свідчать про системні спроби РФ порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.

Раніше, 8 березня, росіяни завдали удару безпілотником по пасажирському потягу сполученням Київ-Суми. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Чи буде місія ЄС на "Дружбу": в МЗС дали чітку відповідь
