Обмежать лише "Інтерсіті"? Які потяги з Києва до Харкова будуть ходити за графіком

Перебої з електроенергію призведуть до зупинки виключно поїздів типу "Інтерсіті". Водночас ті потяги, які курсують під тепловозом, продовжать рух.

Про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії розповіли, чи вплинуть перебої з електрикою на інші рейси до Харкова, які не "Інтерсіті".

"Наразі через відсутність напруги в електромережі обмежуються виключно поїзди типу "Інтерсіті". Потяги, які курсують під тепловозом, продовжать курсувати і надалі", - розповіли в "УЗ".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Харкова, тому пасажирам слід переглянути план своїх подорожей.

Представник Південної залізниці розповів, що що обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова та стартують відсьогодні - з середи, 18 березня. В "УЗ" висловили сподівання, що курсування буде відновлено до кінця березня.

Удари по залізниці України

Нагадаємо, 14 березня дрон російських окупантів атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Внаслідок обстрілу постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, оскільки вони були оперативно евакуйовані.

В той же день росіяни завдали удару безпілотником по приміському поїзду на Харківщині. Поранення отримали машиніст та його помічник.