Ограничат только "Интерсити"? Какие поезда из Киева в Харьков будут ходить по графику

17:35 18.03.2026 Ср
Отсутствие электроэнергии на некоторые поезда не повлияет
aimg Валерий Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Перебои с электроэнергией приведут к остановке исключительно поездов типа "Интерсити". В то же время те поезда, которые курсируют под тепловозом, продолжат движение.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Укрзализныце".

Читайте также: "Интерсити" с пересадкой: придется ли доплачивать за рейс из Киева в Харьков

В компании рассказали, повлияют ли перебои с электричеством на другие рейсы в Харьков, которые не "Интерсити".

"Сейчас из-за отсутствия напряжения в электросети ограничиваются исключительно поезда типа "Интерсити". Поезда, которые курсируют под тепловозом, продолжат курсировать и в дальнейшем", - рассказали в "УЗ".

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение скоростных поездов "Интерсити" в Харьков, поэтому пассажирам следует пересмотреть план своих путешествий.

Представитель Южной железной дороги рассказал, что ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков и стартуют с сегодняшнего дня - со среды, 18 марта. В "УЗ" выразили надежду, что курсирование будет восстановлено до конца марта.

Удары по железной дороге Украины

Напомним, 14 марта дрон российских оккупантов атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. В результате обстрела пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, поскольку они были оперативно эвакуированы.

В тот же день россияне нанесли удар беспилотником по пригородному поезду на Харьковщине. Ранения получили машинист и его помощник.

Кроме того, 12 марта войска страны-агрессора нанесли удары по железнодорожным станциям и инфраструктуре Сумщины. В результате атаки были повреждены тепловозы, а также отдельные участки путей.

Вражеские обстрелы свидетельствуют о системных попытках РФ нарушить гражданскую логистику и работу железной дороги в приграничном регионе.

Ранее, 8 марта, россияне нанесли удар беспилотником по пассажирскому поезду сообщением Киев-Сумы. В результате обстрела никто не пострадал.

