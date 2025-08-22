ua en ru
Я знатиму що робити, якщо Путін не зустрінеться із Зеленським, - Трамп

П'ятниця 22 серпня 2025 21:34
Я знатиму що робити, якщо Путін не зустрінеться із Зеленським, - Трамп
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп "знатиме що робити", якщо російський диктатор Володимир Путін не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на питання, чого чекати, якщо Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським щодо припинення вогню, Трамп заявив, що спочатку розбереться, чия це вина.

"Якщо є причини, я це зрозумію. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч, цікаво подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити. Є досить непогані ідеї", - сказав президент США.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч.

За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Зеленський відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.

Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.

Водночас в МЗС Росії повідомили, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Сьогодні у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Тим часом український президент впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.

