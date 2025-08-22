ua en ru
Я буду знать что делать, если Путин не встретится с Зеленским, - Трамп

Пятница 22 августа 2025 21:34
Я буду знать что делать, если Путин не встретится с Зеленским, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп "будет знать что делать", если российский диктатор Владимир Путин не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос, чего ждать, если Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским по прекращению огня, Трамп заявил, что сначала разберется, чья это вина.

"Если есть причины, я это пойму. Мы посмотрим, состоится ли у них встреча, интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречи? Потому что я сказал им провести встречу. Но я буду знать через две недели, что я собираюсь делать. Есть довольно неплохие идеи", - сказал президент США.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу.

По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Сегодня в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Встреча Зеленского и Путина
