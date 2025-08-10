ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Так зможе кожна: Мішина показала, як стильно поєднати світлий одяг з чорними аксесуарами

Неділя 10 серпня 2025 20:28
UA EN RU
Так зможе кожна: Мішина показала, як стильно поєднати світлий одяг з чорними аксесуарами Ксенія Мішина блиснула стильним "луком" (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Поліна Іваненко

Білий - головний тренд літа, і він чудово виглядає як на пляжі, так і у міських образах. Проте акторка Ксенія Мішина довела, що світлий "лук" може бути ще ефектнішим, якщо додати до нього темні акценти.

Як носити білі речі з чорним взуттям та навіть сумочкою, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram зірки.

Який образ обрала Мішина

Під час подорожей акторка нерідко обирає не просто стильні, а й зручні образи. І на нових фото, де Ксенія позувала у Нью-Йорку, вона теж показала універсальний "лук".

Мішина обрала вільні білі лляні штани з розрізами знизу та короткий топ у тон, створивши комфортний, але вишуканий літній силует. Чистий білий колір став ідеальною основою для контрастних деталей.

Чорна сумка через плече додала образу чіткості та структури, а темні сандалі на платформі візуально подовжили ноги. Стильна шовкова хустка з яскравими візерунками, зав’язана у форматі бандани, стала акцентом, який розбавив чорно-білу гаму і додав "богемних" ноток.

Геометричні сонцезахисні окуляри підкреслили характерний міський шик, а вільний крій одягу зробив образ універсальним і для прогулянки містом, і для зустрічі з друзями, і для побачення.

Так зможе кожна: Мішина показала, як стильно поєднати світлий одяг з чорними аксесуарамиМішина показала стильний "лук", який зможе повторити кожна (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Як носити білі речі з чорними аксесуарами

Контраст білого та чорного це перевірена класика, яка завжди виглядає стильно та актуально. Щоб такий лук виглядав гармонійно, варто обирати речі з натуральних тканин: льон, бавовну чи муслін. Вони не лише приємні до тіла, але й тримають форму, створюючи акуратний силует.

Якщо основа біла і лаконічна, то аксесуари можуть бути більш виразними: сумка з рельєфної шкіри, взуття з масивною підошвою чи сонцезахисні окуляри з незвичайною оправою.

Але варто стежити за балансом: два-три чорних елементи достатньо, щоб створити завершений образ і не "перетягувати" увагу з основного кольору. Додатковий колірний акцент, як-от хустка, ремінь або яскраві сережки, допоможе зробити лук більш індивідуальним і модним.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Ксенія Мішина Краса Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу Тренди
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН