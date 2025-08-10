В'єтнамки знову в моді: стильний приклад від дружини Усика

Влітку 2025 року в'єтнамки повертаються до списку головних взуттєвих трендів - і підтвердження тому можна побачити в новому образі Катерини Усик. Дружина чемпіона з боксу обрала стильний і комфортний образ, який може повторити кожна.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Для прогулянки з молодшою донькою Марією Катерина Усик обрала образ із короткими шортами з деніму та трендовими в'єтнамками.

Футболка поло

Катерина одягнена в смугасту футболку-поло з довгим рукавом. Смужки розташовані горизонтально і виконані в жовтій, білій, чорній і коричневій гамі. Такий елемент одягу надає образу спортивного шику і невимушеності.

Короткі шорти

Також вона доповнила образ шортами з темного деніму з високою посадкою. Довжина шортів - міні, що підкреслює стрункі ноги Катерини.

Аксесуари

На руці - тонкий браслет, на зап'ясті - годинник. Також помітний манікюр блакитного кольору, який створює цікавий контраст зі смугастою футболкою.

Взуття

Доповнити повсякденний лук дружина Усика вирішила трендовими в'єтнамками на плоскій підошві. Їхня особливість - яскравий акцентний колір (червоний), який робить образ більш динамічним і модним.

В'єтнамки вже давно перестали бути виключно пляжним взуттям, і цього сезону їх активно носять у місті, поєднуючи з повсякденним одягом. Такий вибір підкреслює невимушений, сучасний стиль Катерини Усик, яка слідує актуальним тенденціям.

Стиль

Образ Катерини можна схарактеризувати як спортивний кежуал (sport casual) або повсякденний (casual). Він простий, комфортний і стильний. Футболка-поло, джинсові шорти - це класичні елементи, завжди актуальні. Загалом це ідеальний варіант для прогулянки влітку.

Катерина Усик задає тренди (скриншот)

Чому в'єтнамки в тренді влітку 2025

Влітку 2025 року в'єтнамки (або шльопанці з перемичкою між пальцями) знову повернулися в топ модних трендів - і це не випадково. Ось основні причини, чому модниці та дизайнери по всьому світу обирають саме їх.

Ностальгія за 2000-ми

Мода на Y2K все ще в силі: топи на тонких бретельках, блиск, занижена талія - і, звісно, в'єтнамки. Вони стали символом безтурботних літніх образів початку нульових, а зараз отримали стильне переосмислення.

Оновлений дизайн

Сучасні в'єтнамки вже не виглядають дешево чи нудно. Дизайнери пропонують:

шкіряні моделі

з платформою

на підборах kitten heel

з декоративними елементами (метал, стрази, стрічки).

Це робить їх доречними не тільки на пляжі, а й у міському образі.

Комфорт і легкість

У спеку хочеться дихаючого і відкритого взуття - і в'єтнамки виграють за всіма фронтами: їх легко надягати, мінімум контакту зі шкірою, нога "дихає".

Особливо популярні моделі з анатомічною підошвою або м'якою вставкою.

Універсальність

Сучасні в'єтнамки відмінно поєднуються з:

лляними костюмами

сукнями-комбінаціями

джинсами та кроп-топами

пляжними та вечірніми образами.

Екотренди

Багато брендів випускають в'єтнамки з перероблених матеріалів: гуми, пластику, натуральної шкіри. Це робить їхній вибір не тільки модним, а й усвідомленим.

Катерина Усик показала стильний лук із в'єтнамками (скриншот)