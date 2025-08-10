Трендовий фасон літа 2025: дружина Решетніка показала модну сукню
Дружина Григорія Решетніка продемонструвала один з найактуальніших образів цього літа - сукню міді з квітковим принтом, елегантним комірцем і акцентом на талії. Такий фасон ідеально підкреслює фігуру, поєднує в собі романтику і повсякденну елегантність, і вже став модним хітом сезону 2025.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Яку сукню вибрала дружина Решетніка
Фасон
Сукня має довжину міді, злегка розкльошена донизу, що створює грайливий силует "русалки" або "риб'ячого хвоста". У неї є комірець-стійка білого кольору, який контрастує з основною тканиною.
Верх сукні - напівпрозорий, а спідниця має підкладку. Також сукня доповнена поясом з того ж матеріалу, який підкреслює талію.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Деталі
Сукня має ґудзики по всій довжині. Комір, який виглядає як окрема деталь, виконаний у стилі "Пітер Пен", надає образу романтичності та вінтажної нотки. Наявність пояса дозволяє підкреслити струнку фігуру.
Колір і принт
Основний колір сукні - бежевий, з ніжним квітковим принтом. Це надає образу легкості та свіжості, роблячи його ідеальним для літнього сезону.
Дружина Решетніка показала сукню (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Стиль
Цей образ можна схарактеризувати як романтичний кежуал або елегантний повсякденний.
- Романтичний стиль: завдяки квітковому принту, розкльошеному фасону та білому комірцю.
- Елегантність: сукня має чіткий силует, підкреслює фігуру, має витончений вигляд.
- Повсякденність: завдяки легкості тканини, зручному фасону і поєднанню з простим взуттям (босоніжками на плоскій підошві).
Це чудовий варіант для денної прогулянки, зустрічі з друзями або літнього побачення. Образ має дуже гармонійний вигляд і підкреслює жіночність.
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
З яким взуттям можна носити таку сукню
Босоніжки на плоскій підошві
- для прогулянок і повсякденних образів
- шкіряні або текстильні
- на ремінцях або мінімалістичні
- відмінно підійдуть нюдові, білі або пастельні відтінки
- створюють легкий і розслаблений літній лук.
Білі кеди або кросівки
- для модного контрасту і комфорту
- універсальний варіант для міста
- додають образу нотку casual
- можна доповнити рюкзаком або крос-боді
- баланс між жіночністю та зручністю.
Балетки або мюлі
- для витонченого повсякденного образу
- лаконічні моделі на плоскому ходу
- класичні або з гострим носком
- можуть бути із замші, шкіри або текстилю
- елегантно і в дусі "тихої розкоші".
Туфлі або босоніжки на підборах
- для побачень і особливих випадків
- каблук kitten heel, стійкий блок або класична шпилька
- моделі з ремінцями, атласною текстурою або відкритим носом
- підкреслюють жіночність і роблять образ більш ошатним.
Ботильйони або козаки (на ранню осінь)
- для перехідного сезону
- шкіряні або замшеві, нейтральних відтінків
- добре поєднуються з сукнями у вінтажному або бохо-стилі
- можна додати шкіряну куртку або жакет
- образ виходить трохи більш зухвалим, але все ще гармонійним.
Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
