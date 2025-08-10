Так сможет каждая: Мишина показала, как стильно сочетать светлую одежду с черными аксессуарами

Белый - главный тренд лета, и он прекрасно смотрится как на пляже, так и в городских образах. Однако актриса Ксения Мишина доказала, что светлый "лук" может быть еще эффектнее, если добавить к нему темные акценты.

Как носить белые вещи с черной обувью и даже сумочкой, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram звезды.

Какой образ выбрала Мишина

Во время путешествий актриса нередко выбирает не просто стильные, но и удобные образы. И на новых фото, где Ксения позировала в Нью-Йорке, она тоже показала универсальный "лук".

Мишина выбрала свободные белые льняные брюки с разрезами снизу и короткий топ в тон, создав комфортный, но изысканный летний силуэт. Чистый белый цвет стал идеальной основой для контрастных деталей.

Черная сумка через плечо добавила образу четкости и структуры, а темные сандалии на платформе визуально удлинили ноги. Стильный шелковый платок с яркими узорами, завязанный в формате банданы, стал акцентом, который разбавил черно-белую гамму и добавил "богемных" ноток.

Геометрические солнцезащитные очки подчеркнули характерный городской шик, а свободный крой одежды сделал образ универсальным и для прогулки по городу, и для встречи с друзьями, и для свидания.

Мишина показала стильный "лук", который сможет повторить каждая (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Как носить белые вещи с черными аксессуарами

Контраст белого и черного это проверенная классика, которая всегда выглядит стильно и актуально. Чтобы такой лук выглядел гармонично, стоит выбирать вещи из натуральных тканей: лен, хлопок или муслин. Они не только приятные к телу, но и держат форму, создавая аккуратный силуэт.

Если основа белая и лаконичная, то аксессуары могут быть более выразительными: сумка из рельефной кожи, обувь с массивной подошвой или солнцезащитные очки с необычной оправой.

Но стоит следить за балансом: два-три черных элемента достаточно, чтобы создать завершенный образ и не "перетягивать" внимание с основного цвета. Дополнительный цветовой акцент, такой как платок, ремень или яркие серьги, поможет сделать лук более индивидуальным и модным.