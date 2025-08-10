Секрет стильного образу на літо 2025: спідниця в білизняному стилі та футболка оверсайз

Спідниця в білизняному стилі - один з головних модних хітів літа 2025. Легка тканина, витончене мереживо і силует роблять її ідеальною для спекотних днів. Щоб мати стильний і сучасний вигляд, досить додати простий верх і аксесуари.

РБК-Україна з посиланням на Instagram стилістки Оксани Швед розповідає, з чим носити таку спідницю.

Як виглядає наймодніша спідниця на літо 2025

У трендах літа 2025 - білизняний стиль. І спідниця з атласу або шовку з мереживом внизу - мастхев сезону.

Стилістка обрала довгу спідницю блідо-рожевого кольору, яка є ключовою деталлю образу.

Матеріал

Спідниця, судячи з її легкого і плавного вигляду, виготовлена з тонкої, повітряної тканини, ймовірно, шовку, сатину або віскози. Такий матеріал ідеально підходить для спекотної погоди, оскільки добре пропускає повітря і не сковує рухи.

Наймодніша спідниця на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Особливість

Головна родзинка цієї спідниці - вставка з тонкого білого мережива, розташована по нижньому краю. Цей елемент надає спідниці не тільки романтичності, а й візуальної легкості та витонченості. Мереживо створює ефект напівпрозорості, що має дуже жіночний і сучасний вигляд.

Фасон

Це спідниця міді прямого крою. Вона створює м'який, струмливий силует, який гармонійно поєднується з об'ємною футболкою.

З чим носити спідницю з мереживом (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Як носити спідницю в білизняному стилі

Стиліст показала, що носити таку спідницю можна з футболкою оверсайз білого відтінку, панамою, в'єтнамками та сонцезахисними окулярами.

Другий варіант - з майкою з шовку або сатину і хусткою на голові.

З чим носити трендову спідницю (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

З чим ще можна поєднувати спідницю в білизняному стилі

Із сорочкою

для міського casual або офісу (якщо дрес-код дозволяє)

біла або блакитна сорочка, заправлена або зав'язана вузлом

можна додати ремінь на талії

лофери, мюлі або туфлі на невисоких підборах

структурована сумка.

Такий образ додасть трохи строгості й актуального мінімалізму.

З жакетом або подовженим піджаком

для вечірнього виходу або smart casual

жакет можна вдягнути на голе тіло або поверх топа

взуття: мюлі, босоніжки на підборах

елегантні прикраси - на побачення або вечерю.

Контраст фактур - ключ до балансу між "домашнім" і "люксом".

З трикотажем або світшотом

для прохолодної погоди або розслабленого образу

об'ємний светр, заправлений частково

кеди або ботильйони

сумка на короткій ручці або крос-боді.

Ідеальний контраст м'якості та грубих елементів.

З чим носити спідницю в білизняному стилі (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)