Секрет стильного образу на літо 2025: спідниця в білизняному стилі та футболка оверсайз
Спідниця в білизняному стилі - один з головних модних хітів літа 2025. Легка тканина, витончене мереживо і силует роблять її ідеальною для спекотних днів. Щоб мати стильний і сучасний вигляд, досить додати простий верх і аксесуари.
РБК-Україна з посиланням на Instagram стилістки Оксани Швед розповідає, з чим носити таку спідницю.
Як виглядає наймодніша спідниця на літо 2025
У трендах літа 2025 - білизняний стиль. І спідниця з атласу або шовку з мереживом внизу - мастхев сезону.
Стилістка обрала довгу спідницю блідо-рожевого кольору, яка є ключовою деталлю образу.
Матеріал
Спідниця, судячи з її легкого і плавного вигляду, виготовлена з тонкої, повітряної тканини, ймовірно, шовку, сатину або віскози. Такий матеріал ідеально підходить для спекотної погоди, оскільки добре пропускає повітря і не сковує рухи.
Наймодніша спідниця на літо (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Особливість
Головна родзинка цієї спідниці - вставка з тонкого білого мережива, розташована по нижньому краю. Цей елемент надає спідниці не тільки романтичності, а й візуальної легкості та витонченості. Мереживо створює ефект напівпрозорості, що має дуже жіночний і сучасний вигляд.
Фасон
Це спідниця міді прямого крою. Вона створює м'який, струмливий силует, який гармонійно поєднується з об'ємною футболкою.
З чим носити спідницю з мереживом (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Як носити спідницю в білизняному стилі
Стиліст показала, що носити таку спідницю можна з футболкою оверсайз білого відтінку, панамою, в'єтнамками та сонцезахисними окулярами.
Другий варіант - з майкою з шовку або сатину і хусткою на голові.
З чим носити трендову спідницю (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
З чим ще можна поєднувати спідницю в білизняному стилі
Із сорочкою
- для міського casual або офісу (якщо дрес-код дозволяє)
- біла або блакитна сорочка, заправлена або зав'язана вузлом
- можна додати ремінь на талії
- лофери, мюлі або туфлі на невисоких підборах
- структурована сумка.
Такий образ додасть трохи строгості й актуального мінімалізму.
З жакетом або подовженим піджаком
- для вечірнього виходу або smart casual
- жакет можна вдягнути на голе тіло або поверх топа
- взуття: мюлі, босоніжки на підборах
- елегантні прикраси - на побачення або вечерю.
Контраст фактур - ключ до балансу між "домашнім" і "люксом".
З трикотажем або світшотом
- для прохолодної погоди або розслабленого образу
- об'ємний светр, заправлений частково
- кеди або ботильйони
- сумка на короткій ручці або крос-боді.
Ідеальний контраст м'якості та грубих елементів.
З чим носити спідницю в білизняному стилі (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
