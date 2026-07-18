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"Зміни обов'язково будуть": Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку

21:09 18.07.2026 Сб
2 хв
Ексміністр оборони подякував за надію
aimg Валерія Абабіна
Фото: Екс-міністр Оборони Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.)

Колишній міністр оборони Михайло Федоров відреагував коротким постом на масові мітинги у містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Михайла Федорова у соцмережах.

Що написав Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров прокоментував масові акції на свою підтримку, які проходять сьогодні у багатьох містах України.

"Зміни обов'язково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах", - написав Федоров.

Він також звернувся до військових.

"Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться", - додав ексміністр.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким - у ході ротацій Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони.

Після відставки Федоров провів брифінг, на якому назвав велику помилку на посаді, пов'язану з реформою армії, та заявив, що ніколи не підводив президента - він також повідомив, що відмовився від пропозиції Зеленського стати його радником.

Із дня відставки у різних містах України проходять акції протесту проти звільнення Федорова, а самі мітинги аналітики РБК-Україна порівнюють із торішніми акціями на підтримку НАБУ та САП.

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