"Зміни обов'язково будуть": Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку

Що написав Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров прокоментував масові акції на свою підтримку, які проходять сьогодні у багатьох містах України.

"Зміни обов'язково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах", - написав Федоров.

Він також звернувся до військових.

"Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться", - додав ексміністр.