"Зміни обов'язково будуть": Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку

Колишній міністр оборони Михайло Федоров відреагував коротким постом на масові мітинги у містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Михайла Федорова у соцмережах.
Колишній міністр оборони Михайло Федоров прокоментував масові акції на свою підтримку, які проходять сьогодні у багатьох містах України.
"Зміни обов'язково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах", - написав Федоров.
Він також звернувся до військових.
"Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться", - додав ексміністр.
Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким - у ході ротацій Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони.
Після відставки Федоров провів брифінг, на якому назвав велику помилку на посаді, пов'язану з реформою армії, та заявив, що ніколи не підводив президента - він також повідомив, що відмовився від пропозиції Зеленського стати його радником.
Із дня відставки у різних містах України проходять акції протесту проти звільнення Федорова, а самі мітинги аналітики РБК-Україна порівнюють із торішніми акціями на підтримку НАБУ та САП.