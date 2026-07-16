Кабмін Корецького. Рада затвердила оновлений склад уряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради.

Тож, до Кабміну Корецького увійдуть:

Перший віце-прем'єр, Міненерго - Денис Шмигаль,

Віце-прем'єр по євроінтеграції - Всеволод Ченцов,

Віце-прем'єр, Мінкульт - Тетяна Бережна,

МВС - Іван Вигівський,

Міністр фінансів - Сергій Марченко,

МОЗ - Віктор Ляшко,

Мінспорту - Матвій Бідний,

Мінсоцполітики - Денис Улютін,

Мінветеранів - Віталій Кім,

МОН - Андрій Бутенко,

Міністр економіки та екології - Олександр Кравченко,

Міністр аграрної політики - Тарас Висоцький,

Мінрегіон - Віталій Безгін,

Мінінфраструктури - Микола Калашник (Київська ОВА),

Мінюст - Денис Маслов,

Мінцифри - Оксана Ферчук.

Наразі вакантними залишаються посади очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ. Ці дві посади за процедурою голосуються окрема, а кандидатів подає президент.

Очільником МЗС за планом залишиться Андрій Сибіга, а ось глава Міноборони буде новий - Ігор Клименко (глава МВС в Кабміні Юлії Свириденко).

Оновлення Кабміну та відставка Федорова

Оновлення Кабміну президент Володимир Зеленський запустив у неділю. Тоді ж він повідомив, що Свириденко буде запропонована нова посада. Вже у вівторок Рада відправила прем'єра Юлію Свириденко у відставку, а разом з нею і весь її уряд.

Про те, що новим прем'єром буде Сергій Корецький стало відомо майже одразу. Спочатку про це РБК-Україна повідомляли джерела, а вчора і сам Зеленський підтвердив цю кандидатуру.

Головною інтригою до вчорашнього вечора залишалось питання, чи залишиться міністром оборони Михайло Федоров. Вчора ввечорі стало остаточно відомо, що ні. Президент на зустрічі із нардепами зі "Слуги народа" повідомив, що не подаватиме кандидатуру Федорова на міністра. Серед причин, за даними РБК-Україна, є конфлікт Федорова з головкомом Олександом Сирським.