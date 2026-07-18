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"Изменения обязательно будут": Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку

21:09 18.07.2026 Сб
2 мин
Бывший министр обороны поблагодарил за надежду
aimg Валерия Абабина
Фото: Экс-министр Обороны Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.)

Бывший министр обороны Михаил Федоров отреагировал кратким постом на массовые митинги в городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Михаила Федорова в социальных сетях.

Что написал Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров прокомментировал массовые акции в свою поддержку, которые проходят сегодня во многих городах Украины.

"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за «Мрію и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не испытывал даже на правительственных должностях", - написал Федоров.

Он также обратился к военным.

"Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что всё получится", - добавил экс-министр.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким - в ходе ротации Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны.

После отставки Федоров провел брифинг, на котором назвал свою главную ошибку на посту, связанную с реформой армии, и заявил, что никогда не подводил президента - он также сообщил, что отказался от предложения Зеленского стать его советником.

Со дня отставки в разных городах Украины проходят акции протеста против увольнения Федорова, а сами митинги аналитики РБК-Украина сравнивают с прошлогодними акциями в поддержку НАБУ и САП.

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