"Изменения обязательно будут": Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку

Бывший министр обороны Михаил Федоров отреагировал кратким постом на массовые митинги в городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Михаила Федорова в социальных сетях.
Бывший министр обороны Михаил Федоров прокомментировал массовые акции в свою поддержку, которые проходят сегодня во многих городах Украины.
"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за «Мрію и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не испытывал даже на правительственных должностях", - написал Федоров.
Он также обратился к военным.
"Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что всё получится", - добавил экс-министр.
Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким - в ходе ротации Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны.
После отставки Федоров провел брифинг, на котором назвал свою главную ошибку на посту, связанную с реформой армии, и заявил, что никогда не подводил президента - он также сообщил, что отказался от предложения Зеленского стать его советником.
Со дня отставки в разных городах Украины проходят акции протеста против увольнения Федорова, а сами митинги аналитики РБК-Украина сравнивают с прошлогодними акциями в поддержку НАБУ и САП.