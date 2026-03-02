Зміна риторики? У Китаї зробили нову заяву про конфлікт на Близькому Сході

Уряд Китаю закликав учасників конфлікту на Близькому Сході "припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації.

"Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни", - заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.

За її словами, суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні бути залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації.

Варто зазначити, що вчора, 1 березня, риторика Китаю була більш жорсткою. Так, Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх "неприйнятними".

"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", - йшлось в повідомленні МЗС Китаю.