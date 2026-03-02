Зміна риторики? У Китаї зробили нову заяву про конфлікт на Близькому Сході
Уряд Китаю закликав учасників конфлікту на Близькому Сході "припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони, залучені до іранського конфлікту, припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації.
"Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни", - заявила речник МЗС Китаю Мао Нін.
За її словами, суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні бути залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації.
Варто зазначити, що вчора, 1 березня, риторика Китаю була більш жорсткою. Так, Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх "неприйнятними".
"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", - йшлось в повідомленні МЗС Китаю.
Що передувало
Нагадаємо, 28 лютого, Ізраїль та США завдали серію ударів по Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.
За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Відомо, що ЦРУ місяцями стежило за верховним лідером Ірану, уточнюючи його розпорядок і місця перебування.