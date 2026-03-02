Смена риторики? В Китае сделали новое заявление о конфликте на Ближнем Востоке

Правительство Китая призвало участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отмечается, что Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны, вовлеченные в иранский конфликт, прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны оставаться нерушимыми, и Китай поддерживает все страны в укреплении коммуникации.

Стоит отметить, что вчера, 1 марта, риторика Китая была более жесткой. Так, Пекин осудил удары Израиля и США по Ирану, назвав их "неприемлемыми".

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - говорилось в сообщении МИД Китая.