Смена риторики? В Китае сделали новое заявление о конфликте на Ближнем Востоке
Правительство Китая призвало участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Читайте также: "Я убил его раньше". Трамп сделал заявление о покушениях на него со стороны Ирана
Отмечается, что Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны, вовлеченные в иранский конфликт, прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию.
"Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны оставаться нерушимыми, и Китай поддерживает все страны в укреплении коммуникации.
Стоит отметить, что вчера, 1 марта, риторика Китая была более жесткой. Так, Пекин осудил удары Израиля и США по Ирану, назвав их "неприемлемыми".
"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - говорилось в сообщении МИД Китая.
Что предшествовало
Напомним, 28 февраля, Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.
По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Известно, что ЦРУ месяцами следило за верховным лидером Ирана, уточняя его распорядок и места пребывания.