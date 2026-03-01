"Це неприйнятно": Китай засудив удари Ізраїлю та США по Ірану

Китай засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх "неприйнятними". Адже атаки відбулися у той час, коли між Вашингтоном та Тегераном тривають переговори щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Китаю закликали до негайного припинення військових операцій, уникнення подальшої ескалації напруженості та спільно захищати мир і стабільність на Близькому Сході та у світі.

У відомстві також повідомили, що сьогодні, 1 березня, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Ван І заявив, що за наполяганням Китаю та Росії Рада Безпеки ООН вчора провела екстрене засідання щодо поточної ситуації в Ірані.

"Китай послідовно виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН і виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Напади, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорів між США та Іраном, є неприйнятними; відверте вбивство суверенного лідера та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними", - зазначили у МЗС Китаю.

У міністерстві наголосили, що ці дії порушують міжнародне право та основні норми міжнародних відносин.

"Конфлікт зараз поширився на всю Перську затоку, і ситуація на Близькому Сході може опинитися в небезпечній прірві. Китай дуже стурбований цим, - додали у відомстві.

Ван І також зазначив, що позиція Китаю полягає в наступному:

Негайне припинення військових дій має вирішальне значення для запобігання поширенню та перекиданню конфлікту, а також для уникнення ескалації ситуації до неконтрольованої точки. Китай цінує безпеку країн Перської затоки та підтримує їхню стриманість.

Необхідне швидке повернення до діалогу та переговорів. Усі сторони повинні рішуче виступати за мир та закликати залучені сторони якомога швидше повернутися на шлях діалогу та переговорів.

Необхідна спільна опозиція одностороннім діям. Напад на суверенні держави без дозволу Ради Безпеки ООН підриває основи миру, встановлені після Другої світової війни.

Лавров своєю чергою заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану серйозно підірвали стабільність на Близькому Сході.

За його словами, Росія нібито поділяє таку ж позицію, як і Китай, і готова посилити координацію та комунікацію з Пекіном, надсилаючи чіткий сигнал через такі платформи, як ООН та Шанхайська організація співробітництва, закликаючи до негайного припинення війни та повернення до дипломатичного переговорного процесу.