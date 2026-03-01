ЦРУ допомогло визначити місце збору лідерів Ірану перед ударами, - NYT

Центральне розвідувальне управління США допомогло визначити місце збору іранських лідерів перед авіаударами Сполучених Штатів та Ізраїлю по Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як розповіли джерела, США та Ізраїль вирішили скоригувати час атаки, частково спираючись на нові розвіддані. Це дозволило їм досягти вирішальної та швидкої перемоги: ліквідації високопосадовців Ірану, зокрема й аятоли Хаменеї.

Згодом ЦРУ з’ясувало, що зустріч високопосадовців Ірану відбудеться вранці 28 лютого в комплексі керівництва в центрі Тегерана, і на ній також буде присутній Хаменеї.

За словами співрозмовників, розвідка місяцями стежила за верховним лідером, уточнюючи його розпорядок і місця перебування.

За даними джерел видання, незадовго до запланованої атаки ЦРУ зосередилося на місцезнаходженні верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари по Ірану та загибель Хаменеї

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно зі США завдали серію ударів по Ірану.

Американський президент Дональд Трамп у своєму зверненні сказав, що США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму, а основна мета операції - захист американського народу і союзників.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Також внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше четверо членів сім'ї Хаменеї та низка високопоставлених чиновників країни.

Державне телебачення Ірану також підтвердило загибель міністра оборони та начальника Генерального штабу країни під час авіаудара.

Сьогодні в Ірані призначили тимчасового верховного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Ним став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.